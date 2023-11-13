Армения и Азербайджан встретятся на границе

В МИД Армении заявили, что заседание комиссии по делимитации границы состоится 30 ноября. Переговоры пройдут на границе Азербайджана и Армении.

Официальный представитель армянского МИД Ани Бадалян сообщила о скором заседании комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

Она отметила, что предстоящая встреча состоится 30 ноября на границе Азербайджана и Армении. Другие подробности не приводятся.

Ранее в Баку предложили Еревану встретиться на границе двух стран для обсуждения мирного процесса. Там же призвали Армению "не допускать новых задержек".

Согласно информации, переговоры между азербайджанской и армянской сторонами пройдут без посредников.