Армянский пограничник потерял ногу на мине в Тавушской области – СМИ

Человек подорвался на мине в Тавушской области Армении – травматическую ампутацию ноги перенес армянский пограничник. О ЧП пишут армянские СМИ.
Минный инцидент произошел на территории села Воскепар в Тавушской области, сообщают армянские СМИ.
По их данным, ЧП случилось около церкви. На противопехотной мине подорвался военнослужащий пограничных войск СНБ РА.
Мужчина получил тяжелое ранение – взрывом ему оторвало ступню.
Пострадавший был госпитализирован.
Напомним, армянские пограничники были размещены в селе Воскепар после завершения делимитации участка границы с Азербайджаном между Тавушской областью со стороны Армении и Газахским районом со стороны Азербайджана. Это произошло 24 мая. В тот же день азербайджанские пограничники взяли под контроль 4 возвращенных села Газахского района.