Вестник Кавказа

Армянский пограничник потерял ногу на мине в Тавушской области – СМИ

Армянский пограничник потерял ногу на мине в Тавушской области – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Человек подорвался на мине в Тавушской области Армении – травматическую ампутацию ноги перенес армянский пограничник. О ЧП пишут армянские СМИ.

Минный инцидент произошел на территории села Воскепар в Тавушской области, сообщают армянские СМИ.

По их данным, ЧП случилось около церкви. На противопехотной мине подорвался военнослужащий пограничных войск СНБ РА.

Мужчина получил тяжелое ранение – взрывом ему оторвало ступню.

Пострадавший был госпитализирован.

Напомним, армянские пограничники были размещены в селе Воскепар после завершения делимитации участка границы с Азербайджаном между Тавушской областью со стороны Армении и Газахским районом со стороны Азербайджана. Это произошло 24 мая. В тот же день азербайджанские пограничники взяли под контроль 4 возвращенных села Газахского района.

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