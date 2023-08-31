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Армянские ВС обстреляли Кельбаджар

Армянские ВС обстреляли Кельбаджар
ВС Армении провели обстрел позиций ВС Азербайджана. Местом третьей за вечер провокации стал Кельбаджарский район.

Армянские военные активизировали обстрелы азербайджанских позиций этим вечером. Министерство обороны Азербайджана информирует о третьем за сегодня обстреле.

«31 августа в 22:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района»

– Минобороны АР

Азербайджанские военнослужащие реализовали в ответ адекватные меры.

Ранее сегодня огонь был открыт в направлении у Зода, а также в Нахчыване.

Вывод войск – главное условие армяно-азербайджанского урегулирования

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