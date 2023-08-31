Армянские ВС обстреляли Кельбаджар

Опубликовано: 23:31, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

ВС Армении провели обстрел позиций ВС Азербайджана. Местом третьей за вечер провокации стал Кельбаджарский район.

Армянские военные активизировали обстрелы азербайджанских позиций этим вечером. Министерство обороны Азербайджана информирует о третьем за сегодня обстреле.

«31 августа в 22:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района»

– Минобороны АР

Азербайджанские военнослужащие реализовали в ответ адекватные меры.

Ранее сегодня огонь был открыт в направлении у Зода, а также в Нахчыване.