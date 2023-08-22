Армянские боевики активизировались в Азербайджане

Армянские боевики продолжают обстрелы Азербайджана и не оставляют попыток установить на азербайджанской территории укрепления, информирует министерство обороны Азербайджана.
«21 августа с 22:50 до 02:05 22 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Бирэли района Дэвэли, Сайбалы района Гаракильсе с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Гараагач Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики и Минкенд Лачинского района»
– Минобороны АР
Военнослужащими азербайджанской армии из соответствующих подразделений были предприняты ответные меры по указанным направлениям.
Также азербайджанское оборонное ведомство сообщает, что на рассвете армянские НВФ были замечены в попытках создать военные укрепления.
«Кроме того, 22 августа с 06:15 до 07:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской Армии в направлении Тартерского, Ходжалинского и Агдамского районов»
– Минобороны АР
Согласно сообщению министерства, остановить незаконные работы удалось в результате неотложных мер, принятых подразделениями армии Азербайджана.