Армянские боевики активизировались в Азербайджане

Опубликовано: 9:33, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Ночью армянская сторона стреляла по Нахчивану и Лачину, на рассвете НВФ взялись за строительство фортификационных сооружений, сообщает Минобороны Азербайджана. Азербайджанские военные пресекли обе провокации.

Армянские боевики продолжают обстрелы Азербайджана и не оставляют попыток установить на азербайджанской территории укрепления, информирует министерство обороны Азербайджана.

«21 августа с 22:50 до 02:05 22 августа подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Бирэли района Дэвэли, Сайбалы района Гаракильсе с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Гараагач Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики и Минкенд Лачинского района»

– Минобороны АР

Военнослужащими азербайджанской армии из соответствующих подразделений были предприняты ответные меры по указанным направлениям.

Также азербайджанское оборонное ведомство сообщает, что на рассвете армянские НВФ были замечены в попытках создать военные укрепления.

«Кроме того, 22 августа с 06:15 до 07:20 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской Армии в направлении Тартерского, Ходжалинского и Агдамского районов»

– Минобороны АР

Согласно сообщению министерства, остановить незаконные работы удалось в результате неотложных мер, принятых подразделениями армии Азербайджана.