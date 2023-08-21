Армянские НВФ угрожают гражданской авиации Азербайджана

Опубликовано: 12:50, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские боевики вновь использовали радиопомехи против гражданской авиации Азербайджана. Они устроили новую провокацию в отношении самолета Физули-Баку.

Армянские вооруженные формирования, незаконно находящиеся на территории Азербайджана, в зоне ответственности российских миротворцев, совершили очередную провокацию против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Боевики использовали радиопомехи с целью создания угрозы безопасности полетов над территорией Азербайджана. Так, сбой произошел в системе спутниковой навигации GPS пассажирского самолета компании AZAL, который летел из Физули в Баку.

Командованию РМК сообщили о данном инциденте, однако никаких мер не было принято.