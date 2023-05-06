Карабахским армянам будет предоставлено гражданство Азербайджана либо мобильным способом, либо через услуги службы ASAN, сообщил глава Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азербайджана Ульви Мехтиев.
"Если будет какое-то решение в связи с этим, мы его исполним. Решение в отношении наших граждан, проживающих там, принимает Азербайджан"
- Ульви Мехтиев
Он отметил, что гражданство Азербайджана получат те армянские жители в Карабахе, которые соблюдают законы страны. Мехтиев добавил, что президент Ильхам Алиев имеет четкое видение по данному вопросу.
Также руководитель ведомства подчеркнул, что армяне, проживающие в Карабахском регионе, смогут получить гражданство либо при помощи мобильных услуг, либо воспользовавшись помощью службы ASAN.