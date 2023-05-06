Опубликовано: 15:10, 6 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армяне, проживающие в Карабахе, смогут получить азербайджанское гражданство через службу ASAN, если будут соблюдать законы государства.

Карабахским армянам будет предоставлено гражданство Азербайджана либо мобильным способом, либо через услуги службы ASAN, сообщил глава Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Азербайджана Ульви Мехтиев.

"Если будет какое-то решение в связи с этим, мы его исполним. Решение в отношении наших граждан, проживающих там, принимает Азербайджан"

- Ульви Мехтиев

Он отметил, что гражданство Азербайджана получат те армянские жители в Карабахе, которые соблюдают законы страны. Мехтиев добавил, что президент Ильхам Алиев имеет четкое видение по данному вопросу.

Также руководитель ведомства подчеркнул, что армяне, проживающие в Карабахском регионе, смогут получить гражданство либо при помощи мобильных услуг, либо воспользовавшись помощью службы ASAN.