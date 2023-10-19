Аренда жилья в Турции подешевела в октябре

Опубликовано: 10:22, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Бархатный сезон в Турции подходит к концу, и аренда жилья постепенно дешевеет. На некоторых курортах цены на размещение упали вплоть до 30%.

Цены на посуточную аренду жилья заметно снизились в Турции в последнее время, в среднем она подешевела на 6%, по данным сервиса Суточно.ру.

Самое резкое падение зафиксировано в поселке Чамьюв под Кемером: там снять жилье посуточно можно на 30% дешевле, чем летом, в среднем это обойдется в 6,1 тыс рублей в день. Погода здесь даже сейчас вполне комфортна для отдыха на море: температура воды составляет около +26 градусов.

Сильно подешевело жилье и в самом Кемере, почти на 20%, или около 5,5 тыс рублей в день. На 18% дешевле стало отдыхать в Белеке (6,5 тыс рублей), на 17% – в Мерсине (3,1 тыс рублей). Сократились цены и в Анталье, правда, всего на 3%.

По словам владельца и гендиректора сервиса Юрия Кузнецова, кое-где цены, наоборот, выросли.

"В Аланье, которая лидирует по числу бронирований среди всех курортов Турции, прирост составил 8%. Сейчас аренда здесь стоит в среднем 5 459 рублей за сутки. В Стамбуле ставки увеличились на 5%, до 5 159 рублей. Но в целом, надо помнить, что цены и их колебания зависят от курса доллара"

– Юрий Кузнецов

Он добавил, что спрос на отдых в Турции все еще наблюдается, хотя, конечно, он не очень высок. В некоторых местах погода вполне позволяет насладиться пляжным отдыхом.