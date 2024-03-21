Араз и Эмин Агаларовы сделают все для помощи пострадавшим в теракте

Группа компаний Crocus Group примет все возможные меры, чтобы оказать помощь людям, пострадавшим во время теракта в Крокус сити холл. Заявление Араза и Эмина Агаларовых опубликовано в ее Telegram-канале.

Араз и Эмин Агаларовы распространили заявление от лица компании Крокус груп по теракту в Крокус сити холл.

Прежде всего, в нем говорится о глубочайших соболезнованиях, которые компания выражает семьям жертв.

"Это бесчеловечное преступление не поддается никакому осмыслению. Более сотни невинных людей погибли из-за действий террористов"

– Crocus Group

В заявлении подчеркивается, что компания предпримет все усилия, чтобы пострадавшие получили необходимую им помощь. Кроме того, будут приняты меры, чтобы лишившиеся рабочих мест сотрудники снова обрели их.

"Цель террористов – разрушение. Наша миссия – созидание. Помня о жертвах теракта, мы продолжим работу. Справимся с последствиям этой страшной трагедии и будем дальше создавать объекты, которые служат на благо людей и нашей страны"

– Араз Агаларов

Президент компании заверил, что все объекты в Крокус Сити будут отстроены заново, что позволит не потерять тысячи рабочих мест.

Эмин Агаларов поведал о происходившем в здании: он зашел внутрь через 40 минут после начала теракта. Сотрудники концертного зала со спасателями и личной охраной Агаларова пытались спасти по возможности больше людей, насколько позволяла тяжелейшая ситуация.