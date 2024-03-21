Араз и Эмин Агаларовы сделают все для помощи пострадавшим в теракте

Араз и Эмин Агаларовы распространили заявление от лица компании Крокус груп по теракту в Крокус сити холл.
Прежде всего, в нем говорится о глубочайших соболезнованиях, которые компания выражает семьям жертв.
"Это бесчеловечное преступление не поддается никакому осмыслению. Более сотни невинных людей погибли из-за действий террористов"
– Crocus Group
В заявлении подчеркивается, что компания предпримет все усилия, чтобы пострадавшие получили необходимую им помощь. Кроме того, будут приняты меры, чтобы лишившиеся рабочих мест сотрудники снова обрели их.
"Цель террористов – разрушение. Наша миссия – созидание. Помня о жертвах теракта, мы продолжим работу. Справимся с последствиям этой страшной трагедии и будем дальше создавать объекты, которые служат на благо людей и нашей страны"
– Араз Агаларов
Президент компании заверил, что все объекты в Крокус Сити будут отстроены заново, что позволит не потерять тысячи рабочих мест.
Эмин Агаларов поведал о происходившем в здании: он зашел внутрь через 40 минут после начала теракта. Сотрудники концертного зала со спасателями и личной охраной Агаларова пытались спасти по возможности больше людей, насколько позволяла тяжелейшая ситуация.