Араз Агаларов рассказал о службе безопасности "Крокус сити холла"

Владелец "Крокус сити холла", подвергшегося нападению террористов в пятницу вечером, ответил на вопрос о службе безопасности, которая действовала в здании концертного зала. Араз Агаларов подчеркнул, что ей пришлось столкнуться не просто с нападением, но фактически с войсковой операцией.

Бизнесмен Араз Агаларов, владеющий комплексом "Крокус сити холл", рассказал журналистам о ситуации со службой безопасности во время теракта вечером 22 марта.

Он напомнил о том, как происходило нападение: вооруженные автоматами "Калашникова" люди в камуфляже вошли в здание и сразу открыли из них огонь, расстреливая людей, передает РБК.

"Надо отдавать себе отчет, что никакая служба безопасности с этим... Это войсковая операция, по сути дела, была совершена диверсантами"

– Араз Агаларов

Он задался вопросом о том, какие меры могла бы предпринять служба безопасности в такой ситуации – и могла ли вообще?

Напомним, по последним данным Минздрава, число раненых достигло 154 человек. Погибли, по информации на данных момент, 133 человека. Поисковая операция продолжается, спасатели разбирают завалы на месте концертного зала, сообщил сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.