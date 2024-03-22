Араз и Эмин Агаларовы пожертвовали 100 млн рублей пострадавшим в теракте

Владельцы Крокус сити холл, отец и сын Агаларовы, направили 100 млн рублей на помощь людям, которые пострадали в результате теракта в Крокус сити холле.

Араз Агаларов и его сын Эмин Агаларов сделали пожертвования в пользу пострадавших и раненых в нападении на Крокус, сообщается в Telegram-канале Crocus Group.

Оказывать помощь тем, кого коснулась трагедия, будет и сама компания, и Фонд Муслима Магомаева.

"Первые пожертвования на общую сумму 100 млн рублей сделали президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин, президент Agalarov Development"

– сообщение

Уточняется, что речь идет об адресной поддержке, которая будет оказана семьям зрителей и работников концертного зала, пострадавших при террористической атаке.

Со своей стороны, Фонд Муслима Магомаева примет все меры, чтобы поддержать семьи жертв и раненых.

Отметим, что концертный зал, где произошел теракт, был назван в честь Муслима Магомаева.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Напомним, теракт в Крокусе произошел 22 марта. Перед началом концерта в здание вошли четверо вооруженных, в том числе автоматами, террористов. Они убивали сотрудников и зрителей, прошли в концертный зал и подожгли его, устроили взрывы и сбежали. В результате начался сильный пожар, в котором также погибли люди. Здание прогорело насквозь, и над залом провалилась крыша.

Всего погибло 140 человек. Пострадали, по самым последним данным, 360. В воскресенье 24 марта по всей России был объявлен траур. А у самого остова здания возник стихийный мемориал, куда люди приносят цветы и игрушки.

Исполнители теракта были задержаны и арестованы, вместе с ними – еще 7 человек.