Вестник Кавказа

Аномальные морозы почти полностью оставили Ставрополь

Аномальные морозы почти полностью оставили Ставрополь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Непривычные для жителей Ставрополя и Ставропольского края морозы практически закончились – температура воздуха постепенно повышается, и в край наконец-то приходит долгожданная весна.

Мартовские холода на Ставрополье подошли к концу, сообщают ставропольские синоптики.

Потепление продолжается: 14 марта ночью по краю будет всего минус 3 - плюс 2 градуса, в Ставрополе – от минус 1 до минус 3 градусов. Ночью и утром в некоторых районах региона могут появиться туман и гололед.

Днем воздух прогреется до +8 по краю и до +5 в Ставрополе.

В пятницу будет еще теплее – ночью температура воздуха не упадет ниже -1 градуса. А днем воздух прогреется уже до +10 по краю и до +9 в его столице.

Отметим, что морозы в марте не характерны для климата Ставрополя. Средняя температура этого месяца – плюс 3,2 градуса, минимальная – минус 1,3 градуса.

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