Анкара продолжить ликвидировать боевиков в Сирии и Ираке

Опубликовано: 13:26, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

В Минобороны Турции заявили о продолжении военных операций в Ираке и Сирии. Там заявили, что операция будут длиться до тех пор, пока террористы не будут ликвидированы полностью.

Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил о продолжении операции своей страны на территориях Сирии и Ирака. Он отметил, что на сегодняшний день спасения у террористов в этих странах нет.

"Мы сейчас преследуем террористов в Северном Ираке и в Сирии. Спасения для них нет. У них два варианта: умереть или сдаться. Нет иного выбора, кроме правосудия"

- Хулуси Акар

Он считает, что в настоящее время организации, которые в Турции являются террористическими, "призывают своих хозяев помочь остановить операции, проводимые Анкарой.

В заключение Акар заверил, что операции Турции в Сирии и Ирака будут длиться до тех пор, пока последний боевик не будет уничтожен.