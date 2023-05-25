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Анкара продолжить ликвидировать боевиков в Сирии и Ираке

Анкара продолжить ликвидировать боевиков в Сирии и Ираке
В Минобороны Турции заявили о продолжении военных операций в Ираке и Сирии. Там заявили, что операция будут длиться до тех пор, пока террористы не будут ликвидированы полностью.

Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил о продолжении операции своей страны на территориях Сирии и Ирака. Он отметил, что на сегодняшний день спасения у террористов в этих странах нет.

"Мы сейчас преследуем террористов в Северном Ираке и в Сирии. Спасения для них нет. У них два варианта: умереть или сдаться. Нет иного выбора, кроме правосудия"

- Хулуси Акар

Он считает, что в настоящее время организации, которые в Турции являются террористическими, "призывают своих хозяев помочь остановить операции, проводимые Анкарой.

В заключение Акар заверил, что операции Турции в Сирии и Ирака будут длиться до тех пор, пока последний боевик не будет уничтожен.

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