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Анкара намерена продолжить процесс нормализации отношений с Дамаском

Анкара намерена продолжить процесс нормализации отношений с Дамаском
На встрече глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии в Москве турецкая сторона готова вести процесс нормализации отношений с Дамаском по четырем пунктам.

Анкара и Дамаск планируют продолжить процесс нормализации отношений на майской встрече министров иностранных дел России, Турции, Ирана и Сирии, при соблюдении четырех пунктов.

Как пишет турецкое издание Hurriyet, двусторонние переговоры по нормализации будут продолжены во время и после московской встречи руководителей внешнеполитических ведомств четырех государств.

Отмечается, что Турция на повестку дня выносит четыре вопроса: гуманитарная помощь, возвращение беженцев, обеспечение представительства сирийской оппозиции в новом периоде и оживление политического процесса вместе с борьбой с терроризмом.

Ранее турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу рассказал, что в мае в Москве может состояться встреча глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана.

Москва настаивает на скорой встрече глав МИД РФ, Турции, Ирана и Сирии

Москва настаивает на скорой встрече глав МИД РФ, Турции, Ирана и Сирии

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