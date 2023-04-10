Опубликовано: 14:24, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД России заявили, что выступают за проведение переговоров глав внешнеполитических ведомства РФ, Турции, Ирана и Сирии в ближайшее время. Как заявили на Смоленской площади, "чем раньше, тем лучше".

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов рассказал о подготовке встречи руководителей внешнеполитических ведомств РФ, Турции, Ирана и Сирии.

По словам дипломата, подготовка к переговорам глав МИД четырех государств в настоящее время ведется, однако, как отметил он, будет лучше, если встреча состоится раньше.

Богданов подчеркнул, что сейчас идет поиск даты, которая позволит собрать представителей России, Ирана, Турции и Сирии в один день.

Также замглавы МИД РФ напомнил, что в Турции скоро пройдут президентские выборы, поэтому встречу следует организовать раньше. Он добавил, что на сегодняшний день Смоленская площадь еще не получала ответов от коллег из Анкары, Тегерана и Дамаска.