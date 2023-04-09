Встреча по нормализации между Турцией и Сирией с РФ и Ираном отложена

Опубликовано: 16:41, 9 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Переговоры по нормализации отношений Анкары и Дамаска отложены, об этом рассказал посол РФ в Сирии. Они должны были быть проведены в понедельник.

Министры иностранных дел четырех стран - РФ, САР, Турции и Ирана - не будут проводить завтра уже запланированную встречу, она перенесена примерно на месяц, сообщил посол РФ в Сирии.

По словам Александра Ефимова, предполагается, что переговоры можно будет провести в начале мая.

Дипломат обратил внимание на то, что контакт между участниками процесса не прерывается, консультации между ними продолжаются, так что стороны движутся к позитивным результатам.

Долгий путь

Посол пояснил, что сирийско-турецкая нормализация - непростой процесс, который не уложится по времени в один или даже нескольких переговорных раундов

"Путь долог, но мы продвигаемся в этом пути шаг за шагом"

— Александр Ефимов

Подготовка встречи

Напомним, 7 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о продолжении подготовки переговоров с его коллегами. При этом министр подчеркнул, что восстановление отношений между Анкарой и Дамаском уже ведется.

Напомним, на прошлой неделе, 4 и 5 апреля, консультации провели замглавы МИД этих стран. На повестке была подготовка четырехсторонних переговоров на уровне глав ведомств.