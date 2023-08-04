Анапу и Геленджик снова связала "Комета"

Опубликовано: 16:57, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Комета" с 5 августа возобновит перевозку пассажиров между Анапой и Геленджиком. Билет стоит тысячу рублей, дорога занимает 1 час 30 минут.

Добраться из Анапы в Геленджик с завтрашнего дня снова можно будет по морю.

Билеты на "Комету" уже в продаже, первый рейс состоится 5 августа. Морские пассажирские перевозки между двумя черноморскими курортами будет регулярным.

Расписание "Кометы" на август и сентябрь 2023 года:

отправление из порта Анапы в 09.00 и в 14.00,

выход из Геленджика в 12.00 и в 18.00.

Время в пути между курортами на корабле составит 1,5 часа.

Стоимость билетов начинается от 500 рублей - во столько обойдется билет на ребенка 2-14 лет. Проезд взрослого стоит вдвое дороже.

Ранее стало известно, что "Кометы" также могут связать Ростов-на-Дону и Керчь в Крыму.