Анапа готовится к погодным ЧС

Опубликовано: 21:03, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непогода покидает Туапсинский район Кубани и перемещается в сторону Анапы, где уже объявлен режим повышенной готовности.

В Анапе введен режим повышенной готовности. Это связано с прохождением циклона.

Коммунальщики уже переключились на усиленный режим работы. Кроме того, к натиску стихии готовятся организации санаторно-курортной сферы обслуживания и торговли. Важно отметить, что сейчас в Анапе – высокий сезон: отели Анапы заполнены практически полностью.

Ранее сообщалось, что в результате прохождения циклона в Туапсинской области менее чем за 24 выпало три месячных нормы осадков. Непогода привела к подтоплениям домов, пропаже трех человек и эвакуации поселка.