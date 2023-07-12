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Анапа готовится к погодным ЧС

Анапа готовится к погодным ЧС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Непогода покидает Туапсинский район Кубани и перемещается в сторону Анапы, где уже объявлен режим повышенной готовности.

В Анапе введен режим повышенной готовности. Это связано с прохождением циклона.

Коммунальщики уже переключились на усиленный режим работы. Кроме того, к натиску стихии готовятся организации санаторно-курортной сферы обслуживания и торговли. Важно отметить, что сейчас в Анапе – высокий сезон: отели Анапы заполнены практически полностью.

Ранее сообщалось, что в результате прохождения циклона в Туапсинской области менее чем за 24 выпало три месячных нормы осадков. Непогода привела к подтоплениям домов, пропаже трех человек и эвакуации поселка.

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