Амирбеков: Париж наносит ущерб роли ЕС в посредничестве между Баку и Ереваном

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям сообщил, что Париж исключен из процесса нормализации между Баку и Ереваном.

Представитель азербайджанского президента Эльчин Амирбеков сообщил, что Франция отстранена от процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Французская газета L’Opinion приводит слова Амирбекова, в которых он осуждает предвзятую проармянскую политику Парижа, напомнив о поставках вооружения и техники Армении, а также активных попытках продвижения антиазербайджанской резолюции в Совбезе ООН.

Амирбеков подчеркнул, что своими действиями Франция наносит ущерб роли Евросоюза в посредничестве между Азербайджаном и Арменией.