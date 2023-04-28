Алиев: турецкие спортсменки восстановили справедливость в Ереване

Опубликовано: 21:22, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Чемпионки Европы по тяжелой атлетике из Турции, посвятившие свои победы Азербайджану, восстановили справедливость после сожжения флага Азербайджана в Ереване. Об этом заявил на встрече с ними Ильхам Алиев.

Турецкие спортсменки, посвятившие свои победы на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване Азербайджану, таким образом восстановили справедливость, заявил на встрече с Джансу Бекташ, Гамзе Алтун и Нурай Гюнгер президент Азербайджана.

Ильхам Алиев подчеркнул, что победа, одержанная девушками, особенно важна, несмотря на то, что у них будет еще много побед. Глава государства пояснил, что в ответ на неуважение, проявленное в отношение азербайджанского флага, спортсменки восстановили справедливость.

"Поднятие флага Турции означало восстановление справедливости. Прозвучавший Национальный гимн Турецкого государства заставил встать всех присутствующих. Наш флаг сожгли, но там развевался флаг Турции, который для нас так же дорог, как и наш собственный. Это сделали вы, прекрасная молодежь, представители братской страны"

— Ильхам Алиев

Сожжение азербайджанского флага в Ереване

Президент осудил акт вандализма против флага Азербайджана, совершенный на церемонии открытия чемпионата, подчеркнув, что сожжение флага никому не делает чести.

Ильхам Алиев напомнил, что на сегодняшний день флаги Турции и Азербайджана развеваются вместе на Агрыдаге, Муровдаге и в горах Зангезура, а также в Шуше. Глава государства подчеркнул, что так будет вечно.

Он напомнив и о еще одном преступлении, когда 24 апреля флаги Азербайджана и Турции сожгли на главной площади Еревана.

"Но разве они могут подойти к нашим флагам на Агрыдаге, Муровдаге, в Шуше? Конечно же, нет. Поэтому это демонстрирует их беспомощность, бессилие"

— Ильхам Алиев