Турецкие спортсменки-тяжелоатлетки награждены государственными наградами Азербайджана "Терегги", распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев.
В документе сказано, что медаль "Терреги" присуждается спортсменкам, которые посвятили свою победу на европейском первенстве по тяжелой атлетике в Ереване Азербайджану, продемонстрировав нерушимость братских отношений Азербайджана и Турции.
Отмечается, что государственную награду получили Джансу Бекташ, Гамзе Алтун и Нурай Гюнгер.
Напомним, во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване была совершена провокация: вынос флага Азербайджана освистала присутствующая в зале публика. Затем дизайнер Арам Николян, участвовавший в подготовке шоу, схватил флаг Азербайджана и поджег его.