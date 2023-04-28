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Ильхам Алиев наградил турецких спортсменок, посвятивших свою победу Азербайджану

Ильхам Алиев наградил турецких спортсменок, посвятивших свою победу Азербайджану
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ильхам Алиев наградил тяжелоатлеток из Турции, которые посвятили свою победу Азербайджану во время чемпионата Европы в Ереване. Тогда армянские провокаторы подожгли флаг Азербайджана во время церемонии.

Турецкие спортсменки-тяжелоатлетки награждены государственными наградами Азербайджана "Терегги", распоряжение подписал президент страны Ильхам Алиев.

В документе сказано, что медаль "Терреги" присуждается спортсменкам, которые посвятили свою победу на европейском первенстве по тяжелой атлетике в Ереване Азербайджану, продемонстрировав нерушимость братских отношений Азербайджана и Турции.

 Отмечается, что государственную награду получили Джансу Бекташ, Гамзе Алтун и Нурай Гюнгер.

Напомним, во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване была совершена провокация: вынос флага Азербайджана освистала присутствующая в зале публика. Затем дизайнер Арам Николян, участвовавший в подготовке шоу, схватил флаг Азербайджана и поджег его.

Первое &quot;золото&quot; ЧЕ по тяжелой атлетике в Ереване посвятили Азербайджану

Первое "золото" ЧЕ по тяжелой атлетике в Ереване посвятили Азербайджану

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