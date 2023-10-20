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Алиев США: Азербайджан намерен заключить мир с Арменией

Алиев США: Азербайджан намерен заключить мир с Арменией
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанский лидер заявил представителю США о намерении в кратчайшие сроки подписать мирный договор с Арменией. Также стороны обсудили международную повестку и вопросы, представляющие двусторонний интерес.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел переговоры с помощником госсекретаря США в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента Джошуа Хака.

Стороны обменялись мнениям об обеспечении мира и стабильности в регионе и процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Азербайджанский лидер выразил намерение в кратчайшие сроки нормализовать отношения между Арменией и Азербайджаном. В этой связи, по словам Ильхама Алиева, Баку будет инициировать переговоры с Ереваном для скорейшего подписания мирного договора.

Также стороны обсудили иные вопросы, представляющие взаимный интерес, и международную повестку.

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