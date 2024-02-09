Александр Перенджиев: Западу нужны новые бои между Арменией и Азербайджаном

Военный эксперт Александр Перенджиев рассказал "Вестнику Кавказа" о том, кто является бенефициаром возникшей в феврале напряженности на армяно-азербайджанской границе. По его оценке, Ереван к новым боевым действиям против Баку США и Франция.

Потенциальная новая военная конфронтация между Арменией и Азербайджаном не выгодна ни Еревану, ни Баку, однако она все равно может возникнуть под влиянием внешних сил на правительство Никола Пашиняна. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев, комментируя постепенное нагнетание напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, что 3 февраля при попытке проникнуть на территорию Азербайджана был задержан европейский шпион с гражданством Чехии – перед этим он благополучно преодолел минные поля на территории Армении. 12 февраля боевики "Еркрапа" с приграничного поста ВС Армении обстреляли азербайджанских пограничников. 14 февраля над Кельбаджаром был замечен и обезврежен армянский разведывательный дрон. Нарастание напряженности происходит впервые после закрытия "карабахского вопроса" в конце сентября прошлого года.

"Если разобраться, вроде никому из двух сторон это не выгодно – ни Армении, ни Азербайджану. Но нельзя исключать, что действуют третьи стороны, которые хотели бы снова поджечь ситуацию. Дело в регионе сейчас дошло до мира, но есть те, кому мир не нужен. С октября мы видели, как Баку и Ереван двигались к миру, все было нормально, должны были подписать документы, связанные с урегулированием границы и мирным соглашением. Но теперь активизировались желающие вновь разжечь пожар в регионе", - сказал он.

По оценкам эксперта, речь идет о государствах Запада, желающих осложнения ситуации на российских границах. "В любом случае интересанты здесь – это США и Франция. Они считают, что если снова будет конфликт между Арменией и Азербайджаном, значит, они вернут свое прежнее влияние на регион в определенном смысле. И конечно, любые сценарии, связанные с разжиганием еще одного конфликта на Южном Кавказе, тем или иным способом направлены, даже если косвенно, против России. В любом случае это все вблизи наших границ, и Западу выгодно, чтобы региональный пожар затрагивал Россию", - подчеркнул Александр Перенджиев.

После достигнутого мира на Южном Кавказе новая конфронтация будет нарушать интересы России по нескольким направлениям. "Россия взаимодействует с Арменией как страной ОДКБ и ЕврАзЭС. Хоть в последнее время официальный Ереван и саботирует эти организации, но четко заявляет, что не собирается из них выходить. Азербайджан – это тоже наш стратегический партнер, а после подписания Декларации о союзническом взаимодействии – союзник. Дестабилизация региона прямо скажется на российских интересах, в том числе в экономической сфере", - сообщил военный политолог.

"Кстати, боевые действия между Арменией и Азербайджаном помешают не только России, но и Китаю, и Ирану. Транспортный коридор "Север-Юг" и другие коммуникации, которые примыкают к ним, окажутся в зоне риска. В ходе конфликтов они не могут ни развиваться, ни работать. Тут целый клубок интересов, и попытки разжигания конфронтации между Азербайджаном и Арменией имеют и антироссийское, и антииранское, и антитурецкое, и антиазербайджанское направление. Наверное, и антиармянское в том числе – потому что возникнут проблемы у народа, в Армении проживающего", - обратил внимание он.

"А самое первое, на что повлияет потенциальный новый конфликт – это вопрос Зангезурского коридора. Боестолкновения не позволяют не только заключить мирный договор и устаканить сами отношения между официальными Баку и Ереваном, но и реализовать проект Зангезурского коридора, к чему Азербайджан стремится для организации эффективной наземной связи между Зангиланским районом и Нахчываном", - заключил Александр Перенджиев.