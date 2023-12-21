"Альянс патриотов" учтет пожелание Патриархии Грузии по иконе со Сталиным

В "Альянсе патриотов" пообещал учесть пожелание Патриархии Грузии касательно иконы со Сталиным. Фрагмент с его изображением заменят на другой.

"Альянс патриотов" заменит изображение Иосифа Сталина на иконе, которую неделю назад разместили в соборе в Тбилиси, на другой фрагмент. Об этом рассказала Ирма Инашвили, один из лидеров партии.

"Раз уж Патриархия призывает нас, мы должны подчиниться, но это не значит, что мы должны простить кого-то за осквернение иконы"

– представитель партии

Она напомнила, что ранее на этой неделе сама говорила, что в случае принятия церковью такого решения иконописца попросят заменить данный фрагмент другим.

Напомним, на прошлой неделе в соборе Святой Троицы разместили икону с изображением Сталина. Через несколько дней ее залили краской. Случившееся прокомментировали в Патриархии. Там указали на то, что изображения Сталина на иконе быть не должно. В свою очередь, парламент республики анонсировал введение уголовной ответственности за осквернение религиозных святынь.