"Алания" переиграла "Торпедо"

Опубликовано: 19:01, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Алания"

Сегодня в Грозном прошел матч 5-го тура Первой лиги между "Аланией" и столичным "Торпедо". Игра завершилась в пользу владикавказцев со счетом 2:0.

В Грозном только что завершился матч 5-го тура Первой лиги по футболу (ФНЛ) между "Аланией" (Владикавказ) и "Торпедо" (Москва).

Счет на 32-й минуте открыл полузащитник владикавказцев Николай Гиоргобиани. А на 52-й минуте нападающий Ислам Машуков отправил второй мяч в сетку ворот "Торпедо", установив тем самым окончательный результат – 2:0 в пользу "Алании".

Турнирная таблица

Обыграв торпедовцев, "Алания" набрала 10 очков и поднялась в группу лидеров первенства Первой лиги. У владикавказцев такое же количество очков, как у "Сокола" и хабаровского СКА, занимающих 2-е и 3-е место. "Торпедо" с 7 очками располагается на 7-й строчке.