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"Алания" переиграла "Торпедо"

Футбольный клуб “Алания“ Владикавказ
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Алания"
Сегодня в Грозном прошел матч 5-го тура Первой лиги между "Аланией" и столичным "Торпедо". Игра завершилась в пользу владикавказцев со счетом 2:0.

В Грозном только что завершился матч 5-го тура Первой лиги по футболу (ФНЛ) между "Аланией" (Владикавказ) и "Торпедо" (Москва).

Счет на 32-й минуте открыл полузащитник владикавказцев Николай Гиоргобиани. А на 52-й минуте нападающий Ислам Машуков отправил второй мяч в сетку ворот "Торпедо", установив тем самым окончательный результат – 2:0 в пользу "Алании".

Турнирная таблица

Обыграв торпедовцев, "Алания" набрала 10 очков и поднялась в группу лидеров первенства Первой лиги. У владикавказцев такое же количество очков, как у "Сокола" и хабаровского СКА, занимающих 2-е и 3-е место. "Торпедо" с 7 очками располагается на 7-й строчке.

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