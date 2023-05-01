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"Алания" обыграла в Грозном "Арсенал"

&quot;Алания&quot; обыграла в Грозном &quot;Арсенал&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Грозном в понедельник прошел матч 29-го тура первенства ФНЛ между "Аланией" и "Арсеналом". Игра завершилась победой команды из Северной Осетии со счетом 2:1.

В Грозном только что закончился матч 29-го тура Первой лиги по футболу (ФНЛ) между владикавказской "Аланией" и тульским "Арсеналом". Победу со счетом 2:1 одержала "Алания".
 
На 35-й минуте полузащитник Николай Гиоргобиани вывел "Аланию" вперед. Гости отыгрались в самом начале второго тайма благодаря голу, забитому полузащитником Максимом Кайновым. А на 55-й минуте Николай Гиоргобиани оформил дубль, установив тем самым окончательный результат - 2:1 в пользу "Алании".

Отметим, что с 44-й минуты "Алания" играла в меньшинстве из-за удаления полузащитника Заура Тарбы.

Турнирная таблица

После 29 туров "Алания" располагается на 3-м месте в турнирной таблице первенства ФНЛ, имея в своем активе 51 очко. "Арсенал" с 37 очками находится на 10-й строчке.
 

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