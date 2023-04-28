Махачкалинское "Динамо" не сумело переиграть аутсайдера

Опубликовано: 17:59, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В пятницу вечером состоялась встреча 29-го тура первенства ФНЛ между "Уфой" и махачкалинским "Динамо". Игра завершилась вничью со счетом 0:0.

Сегодня в Уфе состоялся матч 29-го тура Первой лиги по футболу (ФНЛ) между одноименным клубом и махачкалинским "Динамо".

Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Турнирная таблица

В настоящее время "Динамо" Махачкала с 41 очком занимает 6-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ, отставая на 4 очка от 4-го места, которое дает право принять участие в стыковых матчах за выход в Премьер-Лигу. "Уфа", имеющая в своем активе 26 очков, находится в зоне вылета.