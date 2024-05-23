Акмолинской области вновь угрожает экологическая катастрофа

На станции Сарыоба Аршалынского района Акмолинской области вновь произошел разлив соляной кислоты из цистерны грузового состава - течь образовалась, когда опасную жидкость попытались перекачать в другую емкость, цистерну отбуксировали в безопасное место, сообщили в МЧС Казахстана.
Аварийная железнодорожная цистерна с соляной кислотой "потекла" еще 25 мая – в ней образовалась трещина диаметром в полтора сантиметра. Течь устранили, однако цистерне требовался основательный ремонт, и когда кислоту из нее накануне попытались перекачать в другую емкость и отправить получателю, грузоперевозчики оказались неосторожными, и емкость снова дала течь, передает Sputnik Казхахстан.
"При перекачке содержимого цистерны грузоперевозчиками, произошла повторная утечка соляной кислоты"
- МЧС Казахстана
После повторной утечки оперативный штаб принял решение отбуксировать аварийную цистерну на безопасное расстояние от села и близлежащего крестьянского хозяйства, сейчас спасатели обсыпают место утечки известью, которая нейтрализует кислоту, и проводят дегазацию в месте аварии.
Угрозы жизни и здоровью населения нет, заверили в VЧС Акмолинской области.