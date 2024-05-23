Акмолинской области вновь угрожает экологическая катастрофа

При попытке откачать соляную кислоту из давшей течь цистерны опасный химикат вновь разлился из аварийной емкости, спасатели на севере Казахстана устраняют последствия повторной утечки.

На станции Сарыоба Аршалынского района Акмолинской области вновь произошел разлив соляной кислоты из цистерны грузового состава - течь образовалась, когда опасную жидкость попытались перекачать в другую емкость, цистерну отбуксировали в безопасное место, сообщили в МЧС Казахстана.

Аварийная железнодорожная цистерна с соляной кислотой "потекла" еще 25 мая – в ней образовалась трещина диаметром в полтора сантиметра. Течь устранили, однако цистерне требовался основательный ремонт, и когда кислоту из нее накануне попытались перекачать в другую емкость и отправить получателю, грузоперевозчики оказались неосторожными, и емкость снова дала течь, передает Sputnik Казхахстан.

"При перекачке содержимого цистерны грузоперевозчиками, произошла повторная утечка соляной кислоты"

- МЧС Казахстана

После повторной утечки оперативный штаб принял решение отбуксировать аварийную цистерну на безопасное расстояние от села и близлежащего крестьянского хозяйства, сейчас спасатели обсыпают место утечки известью, которая нейтрализует кислоту, и проводят дегазацию в месте аварии.

Угрозы жизни и здоровью населения нет, заверили в VЧС Акмолинской области.