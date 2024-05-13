Казахстанские спасатели всю ночь восстанавливали прорвавшуюся дамбу

Почти тысяча сотрудников МЧС Казахстана минувшей ночью спасали от большой воды жителей села в Атырауской области – возведенная здесь дамба все же не выдержала натиска стихии.

В селе Жалгансай Махамбетского района Атырауской области Казахстана минувшей ночью прорвало дамбу, спасателям пришлось оперативно эвакуировать его жителей и восстанавливать водную преграду, передает оперштаб по ЧС Атырауской области.

Дамба не устояла перед пиком паводка в 23:41 – после ее прорыва уровень воды стал резко подниматься, и после полуночи началась эвакуация местных жителей, в которой было задействовано 35 единиц техники и 50 человек личного состава, передает "АиФ-Казахстан".

Чтобы уберечь населенный пункт от затопления, на восстановление прорыва были направлены все имеющиеся в резерве силы и средства – дамбу засыпали спасатели, военнослужащие Минобороны и представители местных органов, всего 842 человека и 84 единицы техники. Они возвели вдоль дорожного полотна 800-метровы вал высотой в 1,5 метра, и их работа увенчалась успехом – к 4:20 утра дамбу удалось восстановить.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, уцелела даже линия электропередачи, так что в домах есть электричество, а эвакуированные жители уже вернулись в свои дома.