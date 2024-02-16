Вестник Кавказа

Акция протеста прошла в Тель-Авиве – полиция использовала водометы

Машина полиции Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Митинг против политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху проходил сегодня в Тель-Авиве. За отказ выполнять требования полиции несколько человек были арестованы.

Недовольные действиями главы правительства в области безопасности устроили сегодня демонстрацию в Тель-Авиве. Они собрались у зданий Минобороны.

В полиции заявили, что митинг незаконен. Более того, часть его участников заблокировали проезжую часть, сев на асфальт. Демонстрантам дали время, чтобы они могли уйти самостоятельно. Однако протестующие отказались разойтись, после чего начались задержания.

В результате стражи порядка применили водометы, пишет The Times of Israel. По ее оценкам, количество участников митинга исчислялось сотнями.

Представитель полиции уточнил, что были задержаны пятеро участников беспорядков.

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