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Аэропорты Махачкалы и Грозного к 2026 году завершат полную реконструкцию

Аэропорты Махачкалы и Грозного к 2026 году завершат полную реконструкцию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
До 2026 года Минтранс РФ проведет полную реконструкцию аэропортов Махачкалы и Грозного – будет приведена в порядок вся их аэродромная структура, а аэропорт Чечни ждет и обновление аэровокзального комплекса.

Минтранс РФ планирует к 2026 году завершить полную реконструкцию аэропортов Махачкалы и Грозного, сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава ведомства Виталий Савельев.

"В наши планы… входит реконструкция аэродромной инфраструктуры аэропорта Махачкала стоимостью порядка 13 млрд рублей. Завершение работ в 2026 году. По реконструкции аэропорта Грозный заключен государственный контракт со сроком завершения работ в 2024 году, на него предусмотрено более 15 млрд рублей. Кроме того, по аэровокзальному комплексу Грозный заключено концессионное соглашение, стоимость проекта составляет более 18 млрд рублей с завершением работ в 2026 году", - рассказал он, передает "Интерфакс".

В случае установления финансирования по аэропорту Грозный работы могут завершиться и раньше - в 2025 году, отметил министр.

Суммарный объем государственной поддержки, направляемый на обеспечение доступных авиаперевозок в СКФО, в нынешнем году составляет более 930 млн рублей, что гарантирует перевозку по льготным тарифам более 347 тыс пассажиров по 48 субсидируемым маршрутам, добавил Савельев.

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