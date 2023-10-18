Аэропортом Астаны будет управлять компания из ОАЭ

Международный аэропорт столицы Казахстана Астаны в скором времени станет крупным мультимодальным хабом – это произойдет после того, как его полностью реконструирует компания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), соответствующее соглашение уже подписано премьер-министром республики Алиханом Смаиловым, сообщила пресс-служба кабмина Казахстана.
"В ходе рабочей поездки премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в Туркестанскую область подписано соглашение с иностранным инвестором - компанией Terminals Holding из ОАЭ - о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны в качестве мультимодального хаба"
- пресс-служба правительства Казахстана
В первую очередь компания-инвестор планирует провести реконструкцию и модернизацию взлетно-посадочной полосы, работы начнутся уже в следующем, 2024 году. Также будет проведена реконструкция всей наземной инфраструктуры воздушной гавани, передает Sputnik Казахстан.
В дальнейшем инвестор возьмет на себя операционное управление столичным международным аэропортом, чтобы вывести обслуживание пассажиров и эффективности воздушной гавани на качественно новый уровень.