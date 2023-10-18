Аэропортом Астаны будет управлять компания из ОАЭ

Опубликовано: 10:08, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Власти Казахстана приняли решение провести реконструкцию наземной инфраструктуры воздушной гавани Астаны, которую планируется начать в следующем 2024 году – проводить ее будет компания из ОАЭ, которая возьмет столичный аэропорт в управление.

Международный аэропорт столицы Казахстана Астаны в скором времени станет крупным мультимодальным хабом – это произойдет после того, как его полностью реконструирует компания из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), соответствующее соглашение уже подписано премьер-министром республики Алиханом Смаиловым, сообщила пресс-служба кабмина Казахстана.

"В ходе рабочей поездки премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова в Туркестанскую область подписано соглашение с иностранным инвестором - компанией Terminals Holding из ОАЭ - о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны в качестве мультимодального хаба"

- пресс-служба правительства Казахстана

В первую очередь компания-инвестор планирует провести реконструкцию и модернизацию взлетно-посадочной полосы, работы начнутся уже в следующем, 2024 году. Также будет проведена реконструкция всей наземной инфраструктуры воздушной гавани, передает Sputnik Казахстан.

В дальнейшем инвестор возьмет на себя операционное управление столичным международным аэропортом, чтобы вывести обслуживание пассажиров и эффективности воздушной гавани на качественно новый уровень.