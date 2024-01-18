Аэропорт Сочи на три часа прекращал работу из-за пожара на нефтебазе

Минувшей ночью в Туапсе произошло возгорание на территории нефтебазы – обошлось без жертв и пострадавших, однако почти три часа не работала воздушная гавань Сочи.

Минувшей ночью в Туапсе тушили пожар на нефтебазе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия"

- оперштаб Кубани

Пожар удалось оперативно локализовать, однако международный аэропорт Сочи на время тушения возгорания временно перевели на ограниченный режим работы – это было сделано для обеспечения безопасности полетов.

Чуть менее чем через три часа воздушная гавань города-курорта заработала штатно, но за это время на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли четыре самолета, уточнили в в Telegram-канале Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23:13 мск 24 января на работу аэропорта Сочи введены ограничения"

- Росавиация

Сочинский аэропорт не обслуживал рейсы на прилет и вылет до 2:07 мск – за это время в аэропорт Минеральных Вод были перенаправлены четыре борта из Москвы, Саранска, Пензы и Стамбула, уточнил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.