Аэропорт Сочи на три часа прекращал работу из-за пожара на нефтебазе

Минувшей ночью в Туапсе тушили пожар на нефтебазе, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы для выяснения всех обстоятельств происшествия"
- оперштаб Кубани
Пожар удалось оперативно локализовать, однако международный аэропорт Сочи на время тушения возгорания временно перевели на ограниченный режим работы – это было сделано для обеспечения безопасности полетов.
Чуть менее чем через три часа воздушная гавань города-курорта заработала штатно, но за это время на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли четыре самолета, уточнили в в Telegram-канале Росавиации.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 23:13 мск 24 января на работу аэропорта Сочи введены ограничения"
- Росавиация
Сочинский аэропорт не обслуживал рейсы на прилет и вылет до 2:07 мск – за это время в аэропорт Минеральных Вод были перенаправлены четыре борта из Москвы, Саранска, Пензы и Стамбула, уточнил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.