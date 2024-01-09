Вестник Кавказа

Сочи начнет весенний сезон с полной загрузки отелей

Сочи начнет весенний сезон с полной загрузки отелей
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Сочи и Сириус отмечают полную загрузку отелей на начало марта. Весенний сезон курорт начнет с Всемирного фестиваля молодежи, гости которого забронировали все номера в отелях курорта.

Номерной фонд Сочи и Сириуса выкупили полностью на начало марта. Отельеры отмечают резкий спрос на популярные гостиницы. 

Уточняется, что наплыв гостей связан с проведением Всемирного фестиваля молодежи, который состоится в первую неделю марта. 

Чаще всего бронируют номера в четырехзвездочных отелях. Сейчас в подобных гостиницах мест уже нет. 

Все еще доступно бронирование в отелях с пятью звездами, апартаментах и небольших гостиницах. 

Также отмечается, что стоимость проживания в этот период значительно возрастает.

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