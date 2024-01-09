Сочи начнет весенний сезон с полной загрузки отелей

Сочи и Сириус отмечают полную загрузку отелей на начало марта. Весенний сезон курорт начнет с Всемирного фестиваля молодежи, гости которого забронировали все номера в отелях курорта.

Номерной фонд Сочи и Сириуса выкупили полностью на начало марта. Отельеры отмечают резкий спрос на популярные гостиницы.

Уточняется, что наплыв гостей связан с проведением Всемирного фестиваля молодежи, который состоится в первую неделю марта.

Чаще всего бронируют номера в четырехзвездочных отелях. Сейчас в подобных гостиницах мест уже нет.

Все еще доступно бронирование в отелях с пятью звездами, апартаментах и небольших гостиницах.

Также отмечается, что стоимость проживания в этот период значительно возрастает.