Россияне проведут ближайшие праздники в Сочи и Стамбуле

На 23 февраля и 8 марта россияне бронируют отдых в Сочи, Стамбуле и Бангкоке. Три выходных дня туристы используют для коротких путешествий.

Длинные праздничные выходные на 23 февраля и 8 марта россияне планируют проводить в солнечных Сочи и Стамбуле.

На 23 февраля в этом году получится отдохнуть три дня - праздник выпадает на пятницу. Также три дня можно будет гулять в начале марта - с пятницы 8 по воскресенье 10.

По данным OneTwoTrip, на данный момент самым популярным направлением на День защитника Отечества является Сочи. На черноморский курорт приходится 18% бронирований отелей на праздничные даты. Также популярен Санкт-Петербург. Главным заграничным направлением оказался Бангкок - 7%, Стамбул занимает второе место - 6% бронирований.

Международный женский день многие путешественники собираются провести в Сочи и Стамбуле - эти города лидируют по спросу на данный момент.