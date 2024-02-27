Аэропорт Сочи будет принимать меньше пассажиров во время реконструкции

Пассажиропоток сочинского аэропорта сократится из-за ремонтных работ, но не настолько сильно, насколько планировалось, – в итоге удалось добиться его минимального сокращения. О мерах по минимизации изменений рассказал глава МЭР РФ.

Аэропорт Сочи на период реконструкции уменьшит пассажиропоток, подробности рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, пути решения проблемы искали Минтранс и Росавиация. В итоге удалось добиться того, чтобы аэропорт недосчитался всего 2 млн пассажиров (в год). Изначально сокращение числа пассажиров оценивалось примерно в 6 млн. В прошлом году весь пассажиропоток почти достиг отметки в 14 млн пассажиров.

Решетников подчеркнул, что реконструкция аэропорта должна быть проведена в любом случае, это очень важный проект.

"РЖД предложат компенсирующие мероприятия, чтобы перевести выпадающий пассажиропоток. Ну и плюс к этому запланировано окончание реконструкции аэропорта Геленджика, и на очереди (реконструкция аэропортов) Краснодара и Анапы"

– министр

Чиновник также дал оптимистичный прогноз по развитию туризма на Юге России. По его оценкам, количество таких путешествий будет ежегодно расти и к 2030 году удвоится.

Напомним, что, помимо реконструкции действующих зданий, в аэропорту Сочи планируется создать новый международный терминал. В результате через воздушную гавань смогут проезжать ежегодно 15 млн пассажиров. Что касается сроков открытия, то его запуск предварительно запланирован к 2026 году.