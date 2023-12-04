Адыгея подарит Ингушетии спорткомплекс

Власти Республики Адыгеи подарят на столетний юбилей Ингушетии масштабный открытый спортивный комплекс.

В Ингушетии возведут крупный спортивный комплекс под открытым небом. Он станет подарком от главы Республики Адыгея на столетие региона. Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Хочу отметить, что новый объект в селе Алхасты строится по предложению моего уважаемого коллеги - главы Республики Адыгея Мурата Каральбиевича Кумпилова, с которым у меня сложились хорошие, дружеские отношения. Когда я находился у них в гостях, во время беседы Мурат Каральбиевич выразил желание построить для наших детей и молодежи спортплощадки в качестве подарка от братской республики"

- Махмуд-Али Калиматов

Новая площадка позволит жителям региона заниматься волейболом, баскетболом и воркаутом. Также спортивный комплекс будет оборудовать тренажерами.

Сейчас рабочие готовят площадку под строительство нового спортивного объекта. Построить комплекс планируется до конца 2023 года.

Глава Ингушетии отметил, что подобные объекты будут прививать любовь к спорту и здоровому образу жизни у подрастающего поколения.