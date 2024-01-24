Адвокаты владельца Exoil Group Ванецяна опровергли его задержание

Новость о задержании в центре Москвы бизнесмена и фигуранта уголовного дела в Армении, Карена Ванецяна, оказалась ложной. Факт не подтвердили его защитники.

Известный предприниматель Карен Ванецян, брат экс-главы армянской СНБ Артура Ванецяна, остается на свободе, несмотря на сообщения СМИ о его задержании в Москве. Известие было опровергнуто адвокатами бизнесмена.

Расследование уголовного дела в отношении Карена Ванецяна продолжается с ноября. Прокуратура ходатайствовала о его аресте, но ходатайство пока не начало действовать, так как оно проходит процесс обжалования. Сам предприниматель уже более двух лет не живет на Родине.

Адвокаты утверждают, что надзорное ведомство составило ходатайство с множеством нарушений. В том числе Ванецян обвиняется в действиях, которые он не совершал. Другие инкриминируемые ему вещи, считает защита, нельзя наказывать в рамках уголовного кодекса.

Уголовное дело против Ванецяна

В Армении бизнесмена обвиняют в отмывании денег. Следствие считает, что он провернул несколько нелегальных схем при покупке акций Зангезурского медно-молибденового комбината.

Ванецян и Exoil Group

Хотя армянские правоохранители заявляли, что не могли установить местонахождение бизнесмена, сам он заявлял, что живет в Липецкой области и не имеет постоянного места работы. В то же время, Карен Ванецян сумел приобрести у международной компании Bunge ее российский бизнес Exoil Group, причем за полцены. Так он стал обладателем известного каждому россияну бренда "Олейна".

Как говорится на сайте компании, "ЭксОйл групп" занимается покупкой и переработкой подсолнечника, а также трейдингом различных культур – не только масличных, но и зерновых культур. Кроме того, компания также работает в области портовой перевалки и логистики.