Ячменем, льном и рапсом снабдит жителей Дагестана и Кубани Северная Осетия

Аграрии Северной Осетии впервые начали поставлять в другие регионы РФ нетрадиционные культуры – ячмень, рапс и сою. Пока поставки ведутся для ближайших соседей.
Выращивание новых культур в промышленных масштабах освоили в Северной Осетии, рассказали в Россельхознадзоре.
За 2023 год ведомство организовало контроль более 153 тыс т зерна, причем большая часть этого объема – почти 130 тыс т – кукуруза, которая традиционно выращивается в республике.
В этом сезоне североосетинские аграрии впервые вырастили отправили в другие регионы:
- почти 19 тыс т ячменя (поставки в Дагестан и Астраханскую область);
- 2,2 тыс т рапса (Астраханская область и Кубань);
- 1,3 тыс т льна (Кубань);
- более 980 т сои (Ставрополье и КБР).
Топ-3 регионов, куда отправилось зерно из Северной Осетии:
- Дагестан получил более 103 тыс т зерна;
- Астраханская область – свыше 46 тыс т;
- Кубань – порядка 2 тыс т.
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