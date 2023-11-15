Вестник Кавказа

Ячменем, льном и рапсом снабдит жителей Дагестана и Кубани Северная Осетия

Ячменем, льном и рапсом снабдит жителей Дагестана и Кубани Северная Осетия
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аграрии Северной Осетии впервые начали поставлять в другие регионы РФ нетрадиционные культуры – ячмень, рапс и сою. Пока поставки ведутся для ближайших соседей.

Выращивание новых культур в промышленных масштабах освоили в Северной Осетии, рассказали в Россельхознадзоре.

За 2023 год ведомство организовало контроль более 153 тыс т зерна, причем большая часть этого объема – почти 130 тыс т – кукуруза, которая традиционно выращивается в республике.

В этом сезоне североосетинские аграрии впервые вырастили отправили в другие регионы:

  • почти 19 тыс т ячменя (поставки в Дагестан и Астраханскую область);
  • 2,2 тыс т рапса (Астраханская область и Кубань);
  • 1,3 тыс т льна (Кубань);
  • более 980 т сои (Ставрополье и КБР).

Топ-3 регионов, куда отправилось зерно из Северной Осетии:

  • Дагестан получил более 103 тыс т зерна;
  • Астраханская область – свыше 46 тыс т;
  • Кубань – порядка 2 тыс т.
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