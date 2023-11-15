Ячменем, льном и рапсом снабдит жителей Дагестана и Кубани Северная Осетия

Аграрии Северной Осетии впервые начали поставлять в другие регионы РФ нетрадиционные культуры – ячмень, рапс и сою. Пока поставки ведутся для ближайших соседей.

Выращивание новых культур в промышленных масштабах освоили в Северной Осетии, рассказали в Россельхознадзоре.

За 2023 год ведомство организовало контроль более 153 тыс т зерна, причем большая часть этого объема – почти 130 тыс т – кукуруза, которая традиционно выращивается в республике.

В этом сезоне североосетинские аграрии впервые вырастили отправили в другие регионы:

почти 19 тыс т ячменя (поставки в Дагестан и Астраханскую область);

2,2 тыс т рапса (Астраханская область и Кубань);

1,3 тыс т льна (Кубань);

более 980 т сои (Ставрополье и КБР).

Топ-3 регионов, куда отправилось зерно из Северной Осетии:

Дагестан получил более 103 тыс т зерна;

Астраханская область – свыше 46 тыс т;

Кубань – порядка 2 тыс т.