Иран и Северная Осетия обменяются зерном и сухофруктами

Северная Осетия продолжает наращивать сотрудничество с Ираном в сфере сельского хозяйства. В частности иранские компании заинтересовались зерном из северокавказской республики.
«Глава иранского торгового дома „Фарнуш трейдинг“ госпожа Фарнуш Мазафари предложила совместную с правительством Северной Осетии программу по продвижению на рынок Ирана зерновых культур республики, такую сделку представитель Ирана предложила заключить во время круглого стола»
– пресс-служба Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова
Иранские коллеги выразили уверенность, что сотрудничество позитивно скажется на развитии экономики Северной Осетии.
В свою очередь, иранские производители готовы направить в Северную Осетию оптовые поставки овощей, фруктов и сухофруктов.