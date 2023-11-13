Иран и Северная Осетия обменяются зерном и сухофруктами

Зерно из Северной Осетии начнет поступать в Иран. Иранские производители, в свою очередь, организуют поставки в республику овощей, фруктов и сухофруктов.

Северная Осетия продолжает наращивать сотрудничество с Ираном в сфере сельского хозяйства. В частности иранские компании заинтересовались зерном из северокавказской республики.

«Глава иранского торгового дома „Фарнуш трейдинг“ госпожа Фарнуш Мазафари предложила совместную с правительством Северной Осетии программу по продвижению на рынок Ирана зерновых культур республики, такую сделку представитель Ирана предложила заключить во время круглого стола»

– пресс-служба Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова

Иранские коллеги выразили уверенность, что сотрудничество позитивно скажется на развитии экономики Северной Осетии.

В свою очередь, иранские производители готовы направить в Северную Осетию оптовые поставки овощей, фруктов и сухофруктов.