Абхазию назвали лучшим направлением для семейного отдыха

Власти Абхазии рассказали, что туристы чаще всего выбирают республику для семейного отдыха и предпочитают отдыхать в отелях с системой "все включено".

Туристы, отдыхающие в Абхазии, предпочитают выбирать гостиницы с системой "все включено". Такую информацию озвучила глава "Абхазского союза туризма" Анна Калягина в ходе интервью радиостанции Sputnik.

Она рассказала, что в республике почти не осталось отелей, в которых в проживание не включается питание.

Также представитель туристической сферы рассказала, что для развития отрасли необходимо обеспечивать безопасность для детского отдыха.

"Потому что привыкли — чистый воздух, чистое море, семьи. Поэтому нужно выстраивать линию безопасного отдыха, для детей отдыха. И именно здесь "все включено" расходится на ура"

- Анна Калягина