Вестник Кавказа

Абхазия впервые примет экстремальный триатлон

Скульптура бегуна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Участники экстремального триатлона Nartman 2024 проплывут, проедут на велосипеде и пробегут почти через всю Абхазию. Турнир стартует уже сегодня.

Экстремальный триатлон Nartman 2024 впервые в истории принимает Абхазия, подробности рассказал глава Федерации триатлона республики Борис Барциц.

Состязания начинаются уже сегодня и продлятся три дня, до воскресенья 13 октября включительно.

Их участники побывают на территории практически всей Абхазии. Им предстоит преодолеть 234 км.

По словам Барцица, триатлон пройдет в три этапа.

  • Первая часть соревнований – плавание. Спортсмены будут состязаться в Галском водохранилище (у города Гал). Им предстоит проплыть 3,8 км.
  • На втором этапе участники пересядут на велосипеды. Стартовой точкой станет Галское водохранилище, а финишируют они у озера Рица. Дистанция превышает 190 км.
  • Заключительный отрезок – беговой, причем пролегает он по горам. Триатлонистов ждет почти 40-километровая дистанция. Пробежать им нужно будет от озера Рица до Малой Рицы.

На старт выйдут 14 представителей Абхазии и России. Они сразятся в личном зачете. Кроме того, соревнования будут проходить и в командном зачете – там представлена одна команда, в составе которой три спортсмена.

"Мероприятие организовано Федерацией триатлона Абхазии и тренером по триатлону и бегу Антоном Харченко"

– Sputnik Абхазия

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