Абхазия продолжает раскрывать свои подземные тайны

Опубликовано: 11:44, 27 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские спелеологи только с начала 2023 года нашли в Гагрском районе Абхазии 17 новых пещер: многие из них небольшие - не более 15 метров, но есть и глубокие - до 60 метров, у них есть даже свои собственные подземные реки.

Только с начала 2023 года российские спелеологи нашли в Абхазии 17 новых пещер, рассказал старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета (КФУ) имени Вернадского Геннадий Самохин.

Открытия были совершены в Гагрском районе. Среди пещер есть и глубокие, до 60 метров, которые даже имеют подземные реки, впадающие в карстовый источник Репруа, берущий свое начало в глубочайших пещерах Абхазии и мира - Крубера, Куйбышевской и других, передает Sputnik Абхазия.

"Мы считаем, что пещерная система, которую мы пытаемся найти в бывшем поселке Джарназ, это интересное перспективное направление"

- Геннадий Самохин

Открытия ученых позволяют в новом свете взглянуть и на экологию Кавказа – они дают понимание того, как формируется вода, где ее подземные пути, как работает подземная гидросистема с точки зрения науки. Это важно с точки зрения экологической безопасности, - отметил ученый.

Российские спелеологи продолжат свои исследования в Гагрском районе, поскольку здесь есть вероятность найти пещеру, которая окажется даже глубже пещеры Веревкина, считающейся глубочайшей в мире.