Вестник Кавказа

Абхазия попросила Россию вернуть софинансирование зарплат бюджетникам

Абхазия попросила Россию вернуть софинансирование зарплат бюджетникам
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абхазия не справится с выплатой зарплат для бюджетников и всеми социальными выплатами, если Россия не возобновит софинансирование республики, заявил врио премьер-министра страны Валерий Бганба.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба попросил российского коллегу Михаила Мишустина возобновить софинансирование зарплат абхазским бюджетникам.

"С учетом сложившейся в Абхазии тяжелой ситуации я направил письмо председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой возобновить софинансирование зарплат бюджетникам, а также социальные выплаты"

- Валерий Бганба

С сентября 2024 года Россия приостановила Абхазии все выплаты, кроме пенсий, а с ноября полностью прекратила софинансирование зарплат работников бюджетной сферы, посетовал Бганба.

После отказа Абхазии от инвестсоглашения с Россией и нарушения Сухумом договоренностей Москва приостановила софинансирование республики, из-за чего до конца года Абхазия недополучит 1,8 млрд рублей.

Напомним, накануне глава Минфина страны Владимир Делба сообщил, что бюджетники в Абхазии до новогодних праздников получат зарплаты – деньги на это есть, вот только выплаты будут осуществляться поэтапно: в первую очередь - сотрудникам силовых структур, затем работникам Миграционной службы, МЧС, министерства по налогам и сборам и Государственного таможенного комитета, в последнюю очередь их получат работники социальной сферы.

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