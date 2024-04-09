Абхазские бюджетники не останутся без зарплат

Бюджетники в Абхазии до новогодних праздников получат зарплаты – деньги на это есть, вот только выплаты будут осуществляться поэтапно, рассказал глава Минфина страны Владимир Делба.

Минфин Абхазии нашел деньги на выплату зарплат бюджетникам, сообщил сегодня и.о. министра финансов страны Владимир Делба.

"Ситуация по выплатам заработной платы остается сложной, но контролируемой. На текущий момент проблема решается благодаря усилиям по использованию доступных ресурсов, и мы продолжаем работать над выполнением обязательств"

- Владимир Делба

Выплачивать зарплаты придется поэтапно – в первую очередь деньги получат сотрудники силовых структур, на втором этапе – сотрудники Миграционной службы, МЧС, министерства по налогам и сборам и Государственного таможенного комитета передает Sputnik Абхазия.

На третьем этапе все задолженности по зарплатам выплатят работникам социальной сферы, добавил министр.