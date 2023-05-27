Абхазия назвала своего стратегического партнера

Опубликовано: 18:50, 27 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава МИД Абхазии заявил о том, что развитие отношений с Беларусью – стратегический приоритет страны. Стороны будут развивать сотрудничество в различных сферах.

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил о том, что развитие отношений с Беларусью – важнейший стратегический приоритет внешней политики республики.

"У нас очень серьезные перспективы, мы с позитивом смотрим на это важнейшее стратегическое направление нашей внешней политики" – Инал Ардзинба

По его словам, стороны уже договорились развивать сотрудничество в сферах образования и здравоохранения, а также по линии министерств по чрезвычайным ситуациям.