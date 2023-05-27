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Абхазия назвала своего стратегического партнера

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава МИД Абхазии заявил о том, что развитие отношений с Беларусью – стратегический приоритет страны. Стороны будут развивать сотрудничество в различных сферах.

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил о том, что развитие отношений с Беларусью – важнейший стратегический приоритет внешней политики республики.

"У нас очень серьезные перспективы, мы с позитивом смотрим на это важнейшее стратегическое направление нашей внешней политики" – Инал Ардзинба

По его словам, стороны уже договорились развивать сотрудничество в сферах образования и здравоохранения, а также по линии министерств по чрезвычайным ситуациям.

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