Абхазия на лето будет распродана уже в мае - АТОР

Спрос на отдых в Абхазии растет год от года, при этом в республике наблюдается дефицит мест размещения. Такая ситуация, плюс высокий спрос на летние туры уже зимой, приведет к тому, что к июню у туроператоров не останется предложений для россиян на отдых в летние месяцы.

В начале года спрос на путевки в Абхазию среди россиян высокий, на 35% выше прошлогоднего. Тем, кто хочет отдохнуть на Черном море в Абхазии летом 2024 года стоит поторопиться с бронированием - вскоре мест может не остаться, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Сегодня российские туристы активно бронируют туры в Абхазию, интерес вызывают заезды с 1 мая, большой спрос на летние и сентябрьские туры.

Продажи путевок на лето в Абхазию в январе-феврале выросли по сравнению с прошлым годом на 35-40%, подобный рост был и год назад. По словам Ромашкина, для туристов эта новость означает, что места скоро закончатся.

«В прошлом году в конце мая - начале июня нам уже было трудно что-то предложить туристам на летний период. Те, кто приходил за путевкам в июне, были вынуждены бронировать самый конец августа и сентябрь»

– Ромашкин

В Абхазии налицо дефицит мест, отельное строительство не успевает за ростом турпотока. Отели, которые появляются, это в основном небольшие частные объекты, они не могут закрыть растущий спрос.

«В этом году совершенно точно в середине июня лето в Абхазии будет продано»

– Ромашкин

Высокий спрос на отдых в Абхазии связан с тем, что в республике отдохнуть можно на 10-15% дешевле, чем в соседнем Сочи. Также к плюсам Абхазии можно отнести то, что туристов на курортах меньше, чем в Краснодарском крае, а пляжи шире, поэтому на берегу моря нет толп даже в разгар сезона.

«Сегодня цены на отдых в Абхазии поднялись на 13-14% к прошлому году. Эта цифра, которая экономически обоснована»

– Ромашкин

Рост цен не является показателем жадности владельцев отелей, в этом сезоне, в связи с издержками, повышением зарплат сотрудникам, инфляцией, они заработают за сезоне столько же или чуть меньше, чем в прошлом году, отметил вице-президент АТОР в беседе с радио Sputnik.