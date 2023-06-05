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Абдоллахиян пообщался по телефону с новым главой МИД Турции

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян
© Фото: Telegram-канал министерства иностранных дел России
В воскресенье главы МИД Ирана и Турции провели телефонный разговор. В ходе беседы Абдоллахиян поздравил Фидана с назначением на пост главы ведомства.

Накануне главы МИД Ирана и Турции пообщались по телефону. Об этом пишут в понедельник иранские СМИ.

В рамках беседы Хосейн Амир Абдоллахиян поздравил Хакана Фидана с назначением на пост руководителя внешнеполитического ведомства, а также призвал быстрее расширять связи между странами.

Кроме того, Абдоллахиян пригласил Фидана в Тегеран, выразив при этом надежду на то, что во время нового президентского срока главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана стороны продолжат тесно взаимодействовать.

В свою очередь, турецкий министр подчеркнул, что сделает все от него зависящее для развития отношений Анкары и Тегерана.

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