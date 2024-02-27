8 человек погибли в ДТП на дороге из Актобе в Астрахань

Восемь человек погибли и трое пострадали в результате ДТП на трассе Актобе-Астрахань.

Утром на трассе Актобе-Астрахань произошло столкновение двух легковушек, впоследствии одна загорелась. По информации управления здравоохранения Актюбинской области, в результате аварии погибли восемь человек, трое пострадали.

«Дорожно-транспортное происшествие случилось на 120-м километре автодороги. По факту проводится проверка»

– МВД Казахстана

Правоохранители отметили, что подобные трагедии напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения и осторожности за рулем.