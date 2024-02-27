Свадебный кортеж угодил в ДТП в Грузии

В аварии со свадебным кортежем в Грузии погиб человек. Еще несколько человек получили различной степени тяжести травмы, их госпитализировали.
В Грузии произошло ДТП с участием свадебного кортежа, приведшее к смерти человека. Об этом сообщают местные СМИ.
Авария случилась на трассе Кутаиси – Цхалтубо.
Очевидцы отмечают, что автомобили из свадебного кортежа двигались на большой скорости.
В результате столкновения также пострадали три человека, в настоящее время они находятся в больнице под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как тяжелое.
О других деталях случившегося пока не сообщается.
На место аварии выехали полиция и скорая помощь. Начато расследование.