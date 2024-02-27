Вестник Кавказа

Свадебный кортеж угодил в ДТП в Грузии

Свадебный кортеж угодил в ДТП в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В аварии со свадебным кортежем в Грузии погиб человек. Еще несколько человек получили различной степени тяжести травмы, их госпитализировали.

В Грузии произошло ДТП с участием свадебного кортежа, приведшее к смерти человека. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария случилась на трассе Кутаиси – Цхалтубо.

Очевидцы отмечают, что автомобили из свадебного кортежа двигались на большой скорости.

В результате столкновения также пострадали три человека, в настоящее время они находятся в больнице под наблюдением врачей. Их состояние оценивается как тяжелое.

О других деталях случившегося пока не сообщается.

На место аварии выехали полиция и скорая помощь. Начато расследование.

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