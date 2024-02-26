Вестник Кавказа

Группу иностранцев уличили в отмывании миллионов долларов в Грузии

Группу иностранцев уличили в отмывании миллионов долларов в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии судят нескольких иностранцев за легализацию незаконных доходов с целью получения дохода в особо крупном размере. Им грозят длительные тюремные сроки.

В Грузии обвинили пять иностранных граждан в отмывании через страну миллионов долларов. Об этом сообщает прокуратура республики.

Следствие полагает, что иностранцы, чье гражданство держится в секрете, перевели денежные средства неизвестного происхождение на счета, которые они сами открыли в коммерческих банках в Грузии.

После этого они перевели часть денег на свои зарубежные счета, а часть потратили на покупку криптовалюты и дорогостоящих автомобилей, квартир и домов. В общей сложности они отмыли $15 млн.

В настоящее время все их имущество, а также счета в банках, арестованы. Им грозит лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.

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